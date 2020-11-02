По словам президента, к нынешнему составу Конституционного суда много вопросов у экспертов, юристов и общества.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что перезагрузка Конституционного суда Украины означает появление добропорядочных судей.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Я уважаю институт Конституционный суд Украины, но у меня много вопросов, уверен, как и у экспертов, как и у юристов, а самое главное, как у общества к этому составу Конституционного суда. Поэтому, когда мы говорим о перезагрузке - мы говорим о добропорядочности судей, чтобы они появились и чтобы они защищали Украину, чтобы они защищали каждого из нас, меня и всех украинцев, всех граждан и Конституцию Украины, и не покупали землю в Крыму и после этого ее еще и не декларировали", - отметил Зеленский.

Скандал в КСУ: что произошло

28 октября программа «Схемы» сообщила, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Россией Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

По информации ГБР, председатель КСУ в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил правочин, которым признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесении его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

Таким образом, по мнению ГБР, он, возможно, совершил деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Тупицкий объяснил, что не задекларировал землю в Крыму, потому что не знал, как это сделать, и заверил, что его «единственная вина», что он не обратился в НАПК, чтобы этот орган разъяснил ему, как этот вопрос решить. Он отметил, что этим вопросом занимались юристы и, «наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопросы разграничения созданием правочина договора купли-продажи».

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Автор: Виталий Саенко