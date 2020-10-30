Также КСУ необходимо общаться и сотрудничать с Верховной Радой в разрешенных законом формах работы.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что КСУ приглашает президента Владимира Зеленского к общению в любом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Я хочу обратиться к президенту, что КСУ хочет пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате: с журналистами, потом без журналистов. Нужно убрать этот искусственный конфликт, он никому не нужен", - сказал Тупицкий.

По его словам, КСУ "надо общаться и непосредственно с председателем парламента и при необходимости - с премьер-министром".

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Тупицкий также пригласил председателя ВР Дмитрия Разумкова к общению в разрешенных законом формах работы.

"Я все же надеюсь ... на непоспешность инициативы президента страны неконституционным способом расформировать Конституционный суд и на диалог. Диалог, но не зависимость. Зависеть КСУ ни от кого не собирается", - подчеркнул председатель КСУ.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Антонина Доломанжи