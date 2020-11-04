По словам Арахамии, парламент идёт по нескольким сценариям.

Верховная Рада не рассматривала законопроект президента Владимира Зеленского о Конституционном суде - его решили "попридержать к тотальному исправлению ситуации". Сейчас же планируют реализовать "мягкий и отвественный вариант".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УП.

Депутаты, по его словам, ищут варианты оптимального выхода из сложившейся ситуации.

"Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня (3 ноября, - УНИАН) соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - пояснил он.

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Арахамия напомнил, что в Раде зарегистрировано несколько законопроектов с вариантами разрешения кризиса.

"В числе этих инициатив я бы отметил тот же законопроект о немедленном возврате закона об электронном декларировании чиновников. Возможен также "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений. Или даже можно изменить бюджетное финансирования КСУ. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект про полную перезагрузку КСУ. Но, ещё раз подчеркну, сегодня комитет этот законопроект не рассматривал", - пояснил депутат.

По его словам, парламент идёт по нескольким сценариям: планируется вернуть электронные декларации, подать заявление в КС с призывом сложить полномочия, а дальше – начнут работать над "процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив".

Скандал с КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Юрий Годован