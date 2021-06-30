На камеру нардеп от ОПЗЖ Илья Кива появился в шапке с советской звездой.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выступил с очередным скандальным заявлением.

Ролик нардеп записал для своего Telegram-канала.

На фоне распространенной российскими СМИ фотографии о якобы объятиях украинского и российского болельщиков Кива повторил кремлевский лозунг об "одном народе".

Об этом в среду, 30 июня, во время "прямой линии" в Москве также заявил российский президент Владимир Путин.

"Мы – украинцы и русские – один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет", – заявил Кива.

Примечательно, что на камеру нардеп от ОПЗЖ Илья Кива появился в шапке с советской звездой на лбу. Накануне он заявлял, что правоохранители вручали ему подозрение по делу о публичной демонстрации символики тоталитарного режима.

29 июня на трибуне стадиона в Глазго произошел конфликт между группой украинских болельщиков и россиянином, пришедший к ним с триколором и ушанкой с красной звездой. Сеть мгновенно облетело совместное фото мужчин с украинским и российским флагами, а российские СМИ подписали кадр в стиле "дружбы между братьями".

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Автор: Яна Ставская