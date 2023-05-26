В июле состоится большой саммит НАТО, в значительной мере посвященный именно Украине.

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный и более тесный формат партнерства, но без предоставления членства в альянсе. Об этом дипломатические источники рассказали изданию EURACTIV.

Отмечается, что поданная Украиной еще в сентябре заявка на вступление в НАТО станет ключевым вопросом на июльском саммите организации, который пройдет в Вильнюсе в июле. Идея повысить статус Украины в альянсе набирает популярность среди стран-участниц, но о предоставлении членства речь не идет.

По данным EURACTIV, новый формат отношений может заключаться в создания нового органа – "Совета Украина-НАТО". Дипломатические источники называют это первым шагом в "укреплении политического партнерства" между альянсом и Киевом.

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Ожидается, что встреча министров иностранных дел стран НАТО, запланированная к проведению в Осло на следующей неделе, будет посвящена обсуждению формы и сроков создания нового совета. Также будет затрагиваться вопрос будущего членства и текущие вопросы военной помощи Украине.

"Согласно плану, Украина будет "полноправным" участником за столом Совета Украина-НАТО, а не будет приглашена только для дискуссий, как сейчас. Тогда украинцы могли бы созывать встречи, когда захотят, и было бы легче напрямую сообщать обновленную информацию о ситуации на поле боя", – рассказали источники.

На практике это также будет означать более широкий обмен развединформацией, более тесные консультации, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над оперативной совместимостью вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО.

Некоторые государства-члены НАТО ранее уже указали на странную ситуацию: у России, выступившей агрессором в нынешней войне, есть совместный "Совет Россия-НАТО", хотя и не работающий в настоящее время, а дружеская альянсу Украина такого совета не имеет.

Перспективы членства Украины в НАТО

В сентябре прошлого года Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО, что стало реакцией в том числе на объявленную Кремлем аннексию 4 регионов Украины. В начале мая президент Зеленский признал, что до конца войны Украина не сможет вступить в НАТО, но рассчитывает на укрепление партнерства, которое пойдет дальше устных обещаний в рамках "политики открытых дверей".

Генсек НАТО Столтенберг на днях заявил, что в ходе Вильнюсского саммита Украине будет гарантирована многолетняя военная поддержка. А в Госдепе США полагают, что Киев получит на саммите некую "более четкую" поддержку.

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