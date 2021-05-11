Источники в правоохранительных органах подтверждают информацию, что Медведчук находится в Украине.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива уверяет, что председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук находится в Украине, и не собирается бежать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кива сказал, выйдя из офиса партии "ОПЗЖ", где проходят обыски.

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"Вся информация, что Медведчука нет в Украине, это ложь. Власти пытались вытеснить его из Украины, сделать из него труса-беглеца, но это все нелепые попытки. Он в стране, и готов противостоять в законном формате", - заявил Кива.

Вместе с тем он не ответил на вопрос, собирается ли Медведчук получать подозрение и придет он в суд на заседание по избранию меры пресечения. "В смысле, он возьмет подозрение? А кто ему его должен дать? Для чего у меня это спрашивать? Он не бегает. От кого бегать?" - спросил у журналистов Кива.

Также он сообщил, что обыск в офисе партии "ОПЗЖ" уже заканчивается. По его словам, там ничего противозаконного не нашли. "В офисе ничего противозаконного они не нашли. И у меня ничего не искали. У меня ничего нет. Могут изъять у меня разве что силосную яму", - заявил Кива.

Информацию о пребывании Медведчука в Украине подтвердил источник УНИАН в правоохранительных органах. "Медведчук находится в Украине, а Козак - за ее пределами", - сказал собеседник УНИАН.

Дело Медведчука: что известно

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места пребывания и вручению ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии «ОПЗЖ» на улице Большая Васильковская.

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Автор: Дмитрий Хилюк