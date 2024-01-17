При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с КНР.

Китай отклонил просьбу Украину о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, назвав это "неприятным сюрпризом" для Киева.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками, в частности, Ермак "намекал", что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву", - сказал он.

При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с КНР. Также Китай не посетил переговоры с участием стран "глобального Юга".

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Все это стало еще одним признаком, что Китай "не намерен добиваться прекращения" вторжения РФ в Украину, а вместо этого "встал на сторону России".

В материале указывается, что решение Китая не проводить встречу с украинской делегацией выглядело преднамеренным, а не результатом проблем с расписанием.

Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в какой-то момент во время их взаимных визитов в Швейцарию. Другой высокопоставленный представитель США заявил, что Китай отказался от любых встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной.

Возможность встречи представителей Украины и Китая в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил стремление встретиться с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом глава государства сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Глава государства пояснил, что не встречался с лидером Китая Си Цзиньпином, потому что тот не прибыл в Давос.

В то же время, как подчеркнул Зеленский, с премьер-министром Китая Ли Цяном, который находится в Давосе, готов встретиться премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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