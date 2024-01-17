Президент хочет привлечь Китай к Формуле мира и глобальному саммиту мира.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил стремление встретиться с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом глава государства сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Глава государства пояснил, что не встречался с лидером Китая Си Цзиньпином, потому что тот не прибыл в Давос.

В то же время, как подчеркнул Зеленский, с премьер-министром Китая Ли Цяном, который находится в Давосе, готов встретиться премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Дело не в определенном решении или решении проблем. Я с радостью встречусь с лидером Китая. И насколько я знаю, лидером Китая является Си Цзиньпин. Он тот, кто принимает решения. А я принимаю решения в Украине. На самом деле: наш народ принимает решения. Они проголосовали за меня. Теперь я менеджер. Но, в любом случае, если мы сравниваем - это о том, кто принимает решения в странах. Я не нуждаюсь в каких-то диалогах. Я нуждаюсь в очень важных решениях от тех, кто принимает решения. Мы хотим вовлечь их в Формулу мира и саммит мира. И мы нуждаемся в них на правильной стороне мира. И именно поэтому, я хочу с ним встретиться (с Си Цзиньпином)", - сказал Зеленский.

Президент Украины вспомнил, что ранее проводил телефонный разговор с лидером Китая. "Я надеюсь, мы продолжим", - сказал Зеленский.

Контакты Зеленского с Си Цзиньпином

26 апреля 2023 года Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Разговор длился около часа. В своем вечернем видеообращении Зеленский сказал, что есть возможность дать новую энергию украинско-китайским отношениям.

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