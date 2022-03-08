Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам – как наземный, так и метрополитен.

Ночь на 8 марта в Киеве прошла спокойно, работает вся коммунальная инфраструктура и больницы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе лишь по отдельным маршрутам – как наземный транспорт, так и метрополитен. Всю информацию ищите на официальных источниках КГГА. На сегодня много людей, которые работают в транспортной отрасли, задействованы в обороне столицы. Поэтому хочу поблагодарить за ту работу и вклад, которые они делают в оборону и обеспечение города транспортными услугами!",- подчеркнул Поворозник.

Левый и правый берега соединяют два моста – это Дарницкий и Северный.

"Обращаюсь к водителям – пропускайте без очереди машины "скорой помощи" и машины с гуманитарной помощью!",- призвал первый заместитель председателя КГГА.

В столице работает вся инфраструктура. Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотведения и тому подобное. В городе есть электроснабжение, связь.

В Киеве возобновили работу стоматологические кабинеты, которые оказывают неотложную помощь. Информацию об их работе можно найти на сайте КГГА.

"В боевом режиме работают все больницы – они обеспечены всем необходимым, чтобы оказывать помощь жителям и раненым", – рассказал Поворозник.

Кроме того, в Киеве продолжает работать Гуманитарный штаб. Сейчас для его работы необходимы логистические партнеры и водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Поворозник призвал всех, кто имеет такую возможность, откликнуться, заполнив форму.

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