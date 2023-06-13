Американские законодатели отметили, что проведение саммита в Йоханнесбурге будет молчаливым одобрением поддержки этой страной российского вторжения в Украину.

Группа американских законодателей призвала перенести торговый саммит США-Африка из Южно-Африканской Республики (ЮАР) за то, что эта страна "углубляет военные отношения" с РФ.

В письме госсекретарю США Энтони Блинкену и другим высокопоставленным чиновникам законодатели предложили лишить ЮАР преимуществ, предусмотренных законом о росте и возможностях Африки (AGOA) - ведущей торговой программой Вашингтона, сообщает REUTERS.

"Проведение форума AGOA-2023 года в ЮАР послужит неявным одобрением разрушительной поддержки этой страной российского вторжения в Украину", - отмечается в письме законодателей.

При этом в ЮАР уже отреагировали на инициативу. Представитель министерства иностранных дел ЮАР Клейсон Моньела заявил в Твиттере: "Госдепартамент/Белый дом не принимает решения о переносе Форума AGOA из ЮАР".

Как пояснило издание, недование американской стороны вызвали несколько фактов. Первый из них - проведение ЮАР совместных военно-морских операций с Китаем и РФ в феврале. Второй - провести саммит лидеров БРИКС, на который приглашен российский президент Владимир Путин, несмотря на то, что Международный уголовный суд предъявил ему обвинения в военных преступлениях.

Издание допустило, что законодатели также поддержали обвинение посла США в ЮАР о том, что в 2022 году российское судно, находящееся под санкциями, загрузилось оружием на южноафриканской военно-морской базе. Хотя власти страны заявили, что им ничего не известно о таком случае, все же начали расследование.

Торговый форум США-Африка

Это мероприятие запланировано на конец года. ЮАР должна принять саммит в Йоханнесбурге. На нем будут присутствовать лидеры африканских стран и официальные лица США. Темой обсуждений станет будущее программы AGOA, действие которой закончится в 2025 году.

Позиция ЮАР по войне в Украине

11 мая посол США в Южной Африке Рубен Бригети обвинил ЮАР в торговле оружием с РФ. А 25 мая президент страны Сирил Рамафоса прокомментировал позицию государства по поводу войны в Украине. Он заявил, что его страна не будет втянута в конфликт. "Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики и за неприсоединение", - заявил он.

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