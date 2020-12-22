Мэрские выборы в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что новые выборы мэра Харькова могут пройти только в две даты.

Корниенко утверждает, что мэрские выборы в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, сообщает РБК-Украина.

Также нардеп заявил, что вероятно выборы 28 марта не удастся провести, потому что не хватит времени на проведение всех процедур.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя", - пояснил Корниенко.

В свою очередь издание отмечает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Кернес умер - что известно о смерти мэра Харькова

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Вечером 21 декабря его тело доставили в Харьков.

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Автор: УНИАН