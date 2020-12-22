Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что новые выборы мэра Харькова могут пройти только в две даты.
Корниенко утверждает, что мэрские выборы в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, сообщает РБК-Украина.
Также нардеп заявил, что вероятно выборы 28 марта не удастся провести, потому что не хватит времени на проведение всех процедур.
"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя", - пояснил Корниенко.
В свою очередь издание отмечает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.
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- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- Вечером 21 декабря его тело доставили в Харьков.
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