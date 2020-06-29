В "Слуге народа" рассказали, когда Рада уйдет на каникулы, и будут ли внеочередные сессии летом

В провластном большинстве говорят, что решение о внеплановых заседаниях должны принимать все фракции.

Работа третьей текущей сессии Верховной рады завершится 17 июля: парламент официально уходит на каникулы, однако в монобольшинстве сейчас обсуждают возможность внеочередной работы летом.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, в Верховной раде действительно рассматривается возможность созыва внеочередных заседаний после третьей сессии.

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"Но, возможно, это будет считаться продлением работы. Возможно, будет изменение графика. Сейчас только рассматривается такая возможность", - уточнила Мошенец.

Нардеп пояснила, что причиной необходимости принимать законы летом является количество законопроектов, которые не были приняты из-за карантина.

"В нашей фракции обсуждалась возможность проведения еще нескольких внеочередных заседаний, чтобы рассмотреть законопроекты, которые необходимо принять сейчас. Говорили о том, что не хватает рабочих дней, стоило бы собраться. Пока что речь шла о неделе с 20 по 24 июля. 20-го вряд ли. А 21 - точно может, ведь это все-таки символическая дата. Как раз год парламентских выборов. Поэтому, возможно, мы созовем внеочередное заседание 21-го числа", - рассказала Мошенец.

В свою очередь, заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук объяснила, что законодательная работа парламента может продолжиться только по решению всех фракций. Кроме того, по регламенту необходимо будет созвать отдельную внеочередную сессию, а не заседание.

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"Это должно быть решение всех фракций, а не отдельных депутатов. В случае очень насущных вопросов Верховная рада может собраться на внеочередную сессию по требованию президента или 150 народных депутатов", - сообщила Кравчук.

По ее словам, в "Слуге народа" не планируют долгих каникул.

"21 июля будем делать отчет за год работы. Кроме того, продолжится работа над законопроектами в рамках рабочих групп", - добавила Кравчук.

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