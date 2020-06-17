Рада не поддержала отчет ВСК, касающийся скупки телеканалов человеком Медведчука

Председатель парламента объявил о прекращении деятельности этой ВСК.

Верховная Рада отклонила проект постановления об отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации (№3363).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 191 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривалось принять к сведению отчет ВСК и направить его в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Государственное бюро расследований, Государственную фискальной службы, а также Национальное антикоррупционное бюро с целью проверки изложенной в нем информации.

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Также предлагалось прекратить полномочия ВСК, опубликовать ее отчет в газете «Голос Украины», а также обнародовать на официальном сайте Верховной Рады.

После голосования председатель ВР Дмитрий Разумков объявил: «Комиссия прекратила свою деятельность».

Как отметила, представляя отчет, председатель ВСК Ольга Василевская-Смаглюк, необходимость создания ВСК была обусловлена ​​тенденцией к концентрации информационных телеканалов у одной группы людей. «Это подтверждается и заявлениями президента Украины о недопустимости монополизации рынка информационного пространства лицами с пророссийскими взглядами», - добавила она.

«Предметом расследования ВСК стали три телеканала, которыми напрямую владеет наш коллега от фракции «ОПЗЖ» Тарас Козак - «ZIK», «NewsOne» и «112 Украина». По состоянию на дату представления отчета Следственной комиссией, Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в производстве по признакам совершения правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом: покушение на преступление, государственная измена, противоправное владение имуществом, легализация и отмывание средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма», - сказала Василевская-Смаглюк.

Она, в частности, отметила, что, согласно информации ВСК, «движение денежных средств, которыми распоряжался Козак, на покупку, финансирование телеканалов и другие финансовые потребности, могло осуществляться через оффшорные компании на счета российских, а затем белорусских банков».

Как отмечается в отчете ВСК, эти деньги «идут как дивиденды». «По имеющейся информации, Козаком в период с 2017-2018 годы получено от подконтрольной ему компании-нерезидента Turul Investments. Limited (Кипр) денежные средства на сумму 5,1 млн евро. Но, как дивиденды аккумулируются на счетах оффшорных компаний, выяснить не удалось», - говорится в тексте.

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