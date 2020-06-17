Рада не поддержала отчет ВСК, касающийся скупки телеканалов человеком Медведчука
Верховная Рада отклонила проект постановления об отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации (№3363).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 191 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусматривалось принять к сведению отчет ВСК и направить его в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Государственное бюро расследований, Государственную фискальной службы, а также Национальное антикоррупционное бюро с целью проверки изложенной в нем информации.
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Также предлагалось прекратить полномочия ВСК, опубликовать ее отчет в газете «Голос Украины», а также обнародовать на официальном сайте Верховной Рады.
После голосования председатель ВР Дмитрий Разумков объявил: «Комиссия прекратила свою деятельность».
Как отметила, представляя отчет, председатель ВСК Ольга Василевская-Смаглюк, необходимость создания ВСК была обусловлена тенденцией к концентрации информационных телеканалов у одной группы людей. «Это подтверждается и заявлениями президента Украины о недопустимости монополизации рынка информационного пространства лицами с пророссийскими взглядами», - добавила она.
«Предметом расследования ВСК стали три телеканала, которыми напрямую владеет наш коллега от фракции «ОПЗЖ» Тарас Козак - «ZIK», «NewsOne» и «112 Украина». По состоянию на дату представления отчета Следственной комиссией, Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в производстве по признакам совершения правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом: покушение на преступление, государственная измена, противоправное владение имуществом, легализация и отмывание средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма», - сказала Василевская-Смаглюк.
Она, в частности, отметила, что, согласно информации ВСК, «движение денежных средств, которыми распоряжался Козак, на покупку, финансирование телеканалов и другие финансовые потребности, могло осуществляться через оффшорные компании на счета российских, а затем белорусских банков».
Как отмечается в отчете ВСК, эти деньги «идут как дивиденды». «По имеющейся информации, Козаком в период с 2017-2018 годы получено от подконтрольной ему компании-нерезидента Turul Investments. Limited (Кипр) денежные средства на сумму 5,1 млн евро. Но, как дивиденды аккумулируются на счетах оффшорных компаний, выяснить не удалось», - говорится в тексте.
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