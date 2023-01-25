Полномасштабная война кардинально изменила главу украинского государства. Но эти метаморфозы лишь внешние, он до сих пор остается таким же смелым и отважным, говорят его друзья и родные.

Из успешного шоумена в самого популярного политика мира - сегодня свой день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский, ему исполнилось 45 лет.

Он, как и все политики, имеет сторонников и противников, но большинство сходятся в одном – за этот год глава государства кардинально изменился. Какую трансформацию прошел президент во время великого противостояния с Россией, рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Зеленский ежедневно обращается к украинцам, отчитывается, мотивирует и благодарит. Еще несколько лет назад - успешный актер, сценарист, режиссер и продюсер, а ныне - самый популярный политик и влиятельный человек на планете.

Полномасштабная война кардинально изменила Владимира Зеленского, отмечают журналисты. Первое, что бросается в глаза, — это лицо. Это ярко демонстрируют видео с новогодними поздравлениями в конце 2021-го и 2022-го годов.

"Два разных лица... Не потому, что оно заросло, не потому, что появилась часть военной униформы. Просто другое выражение лица", — так трансформацию президента охарактеризовал психотерапевт Олег Чабан. Он убежден, что большая война сделала Зеленского сильнее. Речь идет о посттравматическом росте.

Изменения в характере Зеленского заметил и военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что для него президент открылся по-новому, когда отказал Джо Байдену на предложение эвакуироваться из Украины.

Те, кто знает Владимира Зеленского дольше всех, убеждают: большая война хоть и добавила усталости его лицу, лишь подчеркнула те черты характера, которые были всегда.

День рождения Зеленского

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Первая леди поздравила его с днем рождения трогательным постом.

"Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот самый. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас", — написала она и пожелала мужу чаще улыбаться, а также здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: