Закон будет касаться именно политических деятелей.

Кабинет министров одобрил проект закона о введении административной ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации ею территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона согласован во время заседания правительства.

Читайте такжеВ США считают маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет - APТакже правительство одобрило проект закона о признании противоправными публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации РФ территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины противоправным деянием.

Положения проекта закона также призваны предотвратить безнаказанность указанного правонарушения, создать правовые основания для усовершенствования правового режима административной ответственности в соответствии с требованиями современного международного права.

"Два правительственных законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства... Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не проукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, закон будет касаться именно политических деятелей.

За такие действия предусмотрено наложение штрафа в размере от тысячи до двух необлагаемых минимумов (от 17 до 34 тысяч грн), а если повторно на протяжении года — штраф от двух до трех тысяч (от 34 до 51 тысячи грн).

Напомним, Кабинет министров продолжил до конца 2022 года действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает применение к товарам из России ввозную пошлину.

Предполагалось, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении России отменен.

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Автор: Леся Лещенко