Известно, что у испанского премьера запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании", - написал Санчес в "Твиттере".

Вместе с главой правительства Испании в Киев прибывает и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. После окончания встречи с Зеленским премьеры двух стран выступят перед СМИ.

О том, что испанский премьер собрался в УКраину стало известно 19 апреля. Таким образом, Санчес стал одним из многочисленных европейских политиков, которые в последние несколько недель активно посещали Киев.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Украины Владимир Зеленский призвал Испанию поддерживать дальнейшие санкции против России. Президент отметил, что знает, что многие испанские компании уже прекратили финансировать российскую военную машину из-за налогов.

Также в начале апреля во Львов прибыл гуманитарный груз из Испании. Это были машины скорой помощи и тонны медикаментов. Испанские бизнесмены, волонтеры и медики собрали помощь на десятки тысяч евро и готовы помогать еще.

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