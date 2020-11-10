9 ноября об открытии дела об исчезновении без вести мэра Харькова в полицию обратился "руководитель одной из общественных организаций".

Полиция Харькова закрыла уголовное производство об исчезновении городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Да, за отсутствием состава уголовного преступления", – рассказал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

С сайта полиции также исчезло сообщение об уголовном производстве, пишет издание.

9 ноября об открытии дела о пропаже без вести мэра Харькова в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. "Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - сообщили в полиции.

В ответ на это пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местопребывание Кернеса "общеизвестно" - он госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

Местные выборы и "исчезновение" Кернеса: что известно

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

4 ноября Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов.

С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.

На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что Кернес должен вернуться к сессии новоизбранного горсовета, которую необходимо провести до 20 декабря.

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Автор: УНИАН