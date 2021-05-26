В то же время в НАБУ уверяют, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.

Интерпол снял с международного розыска экс-судью Николая Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в получении 150 тысяч долларов взятки.

Об этом свидетельствуют документы, которые имеются в распоряжении "Слидство.Инфо".

Как отмечает издание, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" в отношении Николая Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска.

"Причиной якобы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. В письме Интерпола от 7 мая подтвердили удаление информации относительно Николая Чауса", - пишет Слидство.Инфо.

Отмечается, что рассматривая жалобу Чауса комиссия Интерпола отметила, что основанием для объявления экс-судьи в международный розыск было ненадлежащее судебное решение.

"Ранее НАБУ предоставило Интерполу не определение об аресте Чауса, которое является бессрочным, а определение о его принудительном приводе, срок действия которого ограничен и составляет шесть месяцев. В комиссии подчеркнули, что такого судебного решения недостаточно для международного розыска и решили удалить "красную карточку" в отношении Чауса", - сообщает издание.

В то же время в НАБУ уверяют, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.

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"В настоящее время процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске", - сообщили "Слидство.Инфо" в НАБУ.

Ситуация вокруг экс-судьи Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

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Автор: Александр Топчий