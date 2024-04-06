Сегодня машина российской пропаганды работает против Украины особенно интенсивно. Давайте рассмотрим три главные информационно-психологические операции, которые Москва проводит в эти дни.

"Связь ИГИЛ с Украиной". После теракта в "Крокусе" Москва делает все возможное, чтобы обвинить в этом Украину. Зачем это Кремлю?

Во-первых, нужно поддерживать градус антиукраинской истерии в самой РФ. Во-вторых, надо отвести внимание от провала собственных спецслужб, которые так ожесточенно разоблачали "происки англосаксов", что проглядели ИГИЛ в Подмосковье. Ну, а, в-третьих - и это уже прямо касается нас - Кремлю жизненно необходимо дискредитировать Украину перед нашими западными партнерами, а также странами Глобального Юга, для которых сотрудничество с ИГИЛ - вещь абсолютно недопустимая.

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Реальных доказательств связи Украины с ИГИЛ не существует в природе, поэтому Москва генерирует информационный шум, призванный дезориентировать различные аудитории.

Ложные обвинения в адрес Киева звучат из уст российских чиновников и "полезных идиотов" из числа маргинальных западных деятелей.

Между тем ботофермы распространяют в соцсетях фейки и пропагандистские месседжи соответствующего содержания, пытаясь повлиять на общественное мнение западных обществ.

Сейчас эта ИПСО приближается к логическому провалу: теория об "украинском следе" в "Крокусе" останется очередной путинской чушью.

"Большое российское наступление". С начала 2023 года мы все чаще слышим или читаем об "окружении Харькова", "прорыве на Сумы", "втором походе на Киев", а с недавних пор - о том, что оккупанты вот-вот пойдут в "большое наступление" и дойдут вплоть до Днепра. Официальным представителям Сил Обороны не позавидуешь: как только они опровергают очередной фейк, как российские дезинформвойска вбрасывают новую порцию лжи. Впрочем, именно так создаются российские пропагандистские нарративы. Десятки и сотни фейков-однодневок призваны создать у нас ощущение, что наши дела плохи и катастрофа неуклонно приближается.

Одновременно с прогнозами нашего "неизбежного поражения" враг усиленно продвигает нарратив о том, что Запад, мол, "сливает Украину". Эту песенку россияне поют уже третий год подряд в надежде заставить нас чувствовать себя брошенными на произвол судьбы и задуматься, а стоит ли сопротивляться агрессору? Как и в предыдущем случае, этот нарратив основывается на фейках и манипуляциях. Те, кто продвигают месседж "Все пропало!", не вспоминают, например, ни о "снарядной инициативе" Чехии, ни о том, что украинские пилоты уже завершают обучение на F-16. Даже идею Эммануэля Макрона об отправке в Украину французских войск российская пропаганда подала, как очередной повод для нагнетания паники.

"Узурпатор Зеленский". Впрочем, едва ли не главной целью российских дезинформационных атак сейчас является президент Владимир Зеленский. Он, мол, является "узурпатором", который своевольно "отменил выборы", чтобы остаться на посту. Этот нарратив - часть операции "Майдан-3", о которой предупреждала наша разведка еще в феврале текущего года.

"Болеть" за нашу демократию россияне взялись не просто так. Москве не удалось убедить украинцев в том, что они - часть "русского мира", и что оккупантов надо встречать с хлебом-солью.

Теперь российская пропаганда надеется разрушить наше единство изнутри: настроить украинцев против руководства собственного государства, а в идеале - подстрекать к бунту против "узурпатора Зеленского" в тылу, чтобы воспользоваться этим на фронте.

Впрочем, эта операция свидетельствует о том, насколько плохо в Москве понимают украинцев. Как свидетельствуют социологические опросы, абсолютное большинство граждан считают, что выборы во время войны - не ко времени.

Но как сориентироваться, где вражеский нарратив, а где - сложные реалии военных времен?

Прежде всего, за информацией следует обращаться к официальным источникам. И это, как вы понимаете, совсем не об анонимных телеграмм-каналах, "экспертах" по всем вопросам на Ютубе, Тик-Ток блогерах и тому подобное.

А, во-вторых, надо отслеживать собственную реакцию: если определенная информация провоцирует у вас панику, ощущение безысходности, желание опустить руки - скорее всего, этот "вброс" подготовили для вас в Кремле.

Этот материал подготовлен в рамках "Всеобъемлющей информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации", которая проводится УНИАН и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции и не обязательно отражает позицию ЕС.

Максим Вихров, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности