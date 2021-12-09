По словам министра, между президентом Зеленским и премьер-министром Джонсоном "установилась химия".

И власть, и оппозиция Великобритании выразили абсолютно единодушную поддержку Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время прямого включения на своей странице в Facebook.

Министр рассказал, что 8 декабря, во время первого дня своего визита в Великобританию, он встретился с должностными лицами, а также депутатами британского парламента - как консерваторами, так и лейбористами.

"То есть и власть, и оппозиция пришли. Абсолютно единодушная поддержка Украины. И как сказала моя британская коллега Элизабет Трасс - Украина является одним из ближайших союзников Великобритании. Это краткое описание состояния наших двусторонних отношений", - отметил он.

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Кулеба подчеркнул, что так же и Великобритания является одним из основных союзников Украины.

По его словам, таких отношений удалось достичь из-за того, что обе страны имеют общие национальные интересы и видение мировых проблем.

"И второе - это химия, как говорят британцы, которая установилась между президентом Зеленским и премьер-министром Джонсоном. Прямо чувствуется, что после последней их встречи в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН колесики государственных машин завертелись быстрее и в Украине, и в Британии", - добавил глава МИД.

Он напомнил, что вчера на встрече с Трасс были достигнуты определенные договоренности, о которых "нечего было бы и мечтать" при другом уровне отношений.

"Лондон не просто услышал Украину, когда мы призывали партнеров сделать комплексный пакет сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса... Лондон показательно готов предпринимать шаги, готов проявлять инициативу", - подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что сейчас страны работают над организацией визита премьер-министра Бориса Джонсона в Украину, который состоится в следующем году.

8 декабря Украина и Великобритания приняли ряд договоренностей.

В частности, Британия дополнительно выделит 1 млрд фунтов на поддержку Украины.

Также страны договорились начать Коммерческий диалог, первое заседание которого состоится в 2022 году и станет платформой для расширения и укрепления торгового взаимодействия в ключевых сферах. Диалог станет новой специализированной платформой для обсуждения путей улучшения бизнес-климата и устранения барьеров для двусторонней торговли.

Кроме того, было договорено, что Британия и Украина продолжат налаживать сотрудничество для постепенного упрощения режима поездок граждан.

В Великобритании пообещали, что будут помогать Украине в вопросе реинтеграции оккупированных Россией территорий.

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Автор: Антонина Доломанжи