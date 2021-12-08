Страны продолжат налаживать сотрудничество для упрощения поездок граждан.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии вместе с Украиной намерены делать постепенные шаги к упрощению режима поездок граждан обеих стран.

Об этом говорится в совместном коммюнике Украины и Великобритании по результатам подготовительного заседания российско-британского стратегического диалога с участием глав МИД Дмитрия Кулебы и Элизабет Трасс.

"Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения поездок граждан и, при наличии соответствующих условий, будем делать постепенные шаги к упрощению режима поездок между нашими странами", - говорится в коммюнике.

Также Украина и Британия будут работать вместе, чтобы обеспечить устойчивое развитие безопасностного и правоохранительного секторов Украины.

"Великобритания будет поддерживать Украину в развитии ее возможностей в сфере безопасности и правоохранительных органов", - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, в начале этого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил до 30 января 2022 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Британии.

Автор: Виталий Саенко