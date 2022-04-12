Червоненко громко кричал на работников заправки, потому что был возмущен, что ему могут заправить автомобиль только за литражом, а не до полного бака.

Бывшего министра транспорта и связи Евгения Червоненко заметили в Ивано-Франковской области. На заправке в Яремче 62-летний одиозный политик устроил скандал.

Червоненко хвастался, что у него якобы есть документы от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил активист и блогер Сергей Стерненко у себя в телеграмм-канале.

"Известный пророссийский коллаборант Евгений Червоненко вчера был замечен на одной АЗС в Яремче Ивано-Франковской области", – говорится в заметке.

Червоненко громко кричал на работников заправки, потому что был возмущен, что ему могут заправить автомобиль только за литражом, а не до полного бака. Он утверждал, что поскольку имеет документы от ВСУ, ему нужен только полный бак.

Стерненко интересуется: почему Червоненко, который воспевал русскую армию и утверждал, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе?

"Каким боком это пророссийское чучело в ВСУ и какие боевые задачи он выполнял на Ивано-Франковщине?", - добавил активист.

Ранее на телевидении Червоненко часто вступал в гневные словесные перепалки с политическими оппонентами.

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