Николай Удянский подчеркнул, что главный приоритет предстоящих выборов - дальнейшее развитие и процветание Харькова.

Николай Удянский, входящий в пятерку самых богатых людей Харькова и в сотню богатейших украинцев по версии Forbes рассказал о том, кого он видит новым мэром и будет ли он дальше инвестировать в родной город после выборов.

Об этом он рассказал Парламент.UA.

В частности бизнесмен отметил, что главным приоритетом для него является сбережение того вектора развития Харькова, который сформировался под многолетним руководством Геннадия Кернеса.

"Оба главных претендента, а таковыми я считаю Игоря Терехова и Михаила Добкина, должны приложить все усилия, чтобы город и дальше так же динамично развивался, строился, становился еще более цветущим и красивым. И оба претендента имеют огромный опыт и знания, как это нужно делать", - сказал Удянский.

В то же время предприниматель считает, что Игорь Терехов, долгое время работавший с Кернесом и управляющий городом после его смерти, имеет больше необходимых на сегодня городу знаний.

"На мой взгляд, нынче Харькову нужен мэр Терехов. Он знает в городе все ниточки, все механизмы, он понимает, что и как в городе работает и продолжает курс Геннадия Кернеса", - подчеркнул Удянский.

В то же время бизнесмен акцентировал внимание на том, что власть не может эффективно работать без качественной оппозиции, и именно в этой роли лучше всего может проявить себя Михаил Добкин.

"Михаил Маркович, на мой взгляд, сейчас должен занять место в оппозиции к нынешней власти, стимулировать ее работать как можно лучше. Он долго не жил в Харькове и ему надо дать время, чтобы восстановить свои старые связи, зайти со своей политсилой в горсовет на следующих выборах и тогда следующие выборы он вполне сможет выиграть", - поделился своим видением Удянский.

Бизнесмен также подчеркнул, что несмотря на то, каким будет выбор харьковчан 31 октября, он продолжит развивать инициированные им проекты и вкладывать деньги в развитие родного города.

"Прежде всего, я - харьковчанин, и развитие родного города для меня стоит на первом месте. Я продолжу развивать теннисную академию в городе, строительство жилой и коммерческой недвижимости, увеличение офисов IT-компаний. В следующем году планирую создание первого в Украине киберколледжа в моем родном городе. Также я работаю над привлечением иностранных инвесторов в наш город, компаний, которые хотят открыть представительства в харькове и вкладывать деньги в развитие Харькова. Я призываю всех харьковчан прийти и проголосовать за своего кандидата, за того, кто по их мнению сделает харьков еще более современным, технологичным, процветающим европейским городом", - подытожил Удянский.

Автор: Иван Бойко