Дело Грымчака передали в суд

Действия Грымчака и его «помощника» квалифицированы по статьям о мошенничестве, подстрекательстве к завершению покушения на предоставление взятки служебным лицам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт относительно экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Действия Грымчака и его «помощника» квалифицированы по статьям о мошенничестве, подстрекательстве к завершению покушения на предоставление взятки служебным лицам. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении. 3 апреля прокуроры САП завершили досудебное расследование в этом деле.