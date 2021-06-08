Российские депутаты усмотрели в законопроекте оскорбление и провокацию.

Госдума РФ единогласно приняла заявление об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах Украины, поскольку документ не причисляет к таким народам русских.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - цитирует ТАСС содержание документа.

Само появление такой инициативы в заявлении названо «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами».

Госдума также обратилась по поводу законопроекта к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное".

Читайте такжеКулеба ответил "шипящим" на новую форму сборной Украины

Суть законопроекта о коренных народах

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

Документ дает определение "коренным народам", четко отделяя их от этнических национальных меньшинств, а также определяет права таких народов (в частности - образовательные, языковые, представительские).

Так, русские, венгры или румыны в Украине являются национальными меньшинствами, потому что имеют свое государство за пределами региона проживания . В то же время, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров