Первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА предостерег от высказывания версий смерти Константина Павлова к выводам экспертов.

Кривой Рог будет работать в обычном режиме, а на месте трагедии, которая произошла с мэром Константином Павловым, работает следственно-оперативная группа.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов, передает "Украина 24".

Как сообщил Орлов, в доме погибшего мэра Кривого Рога были видеокамеры.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Только что я говорил с представителями полиции, они сказали, что ждут экспертов. В доме есть видеорегистраторы, но пока эксперты не начнут свою работу, к ним добраться невозможно. Все, что известно, есть в СМИ, я вам рассказал все, что мне известно в настоящее время", — сказал он.

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Орлов предостерег от высказывания версий до выводов экспертов.

"Относительно того, что две версии - рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме", — сказал он.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе свободное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

В СМИ сообщают, что правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. На них видно, что Павлов приставлял к груди ружье.

Справка УНИАН. Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, занявшего третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик из "Слуги народа" и Константин Павлов из ОПЗЖ, в итоге победил последний.

Автор: Виктория Гордиенко