​​​​​​​Кент констатировал отсутствие прогресса переговоров таких форматов.

Временно поверенный диппредставитель США в Украине Джордж Кент говорит, что Соединенные Штаты вряд ли пойдут на прямое участие в переговорах в "нормандском" или Минском форматах.

Об этом он заявил в интервью Суспільному.

"Я считаю, есть разные способы привлечения. На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе напрямую. Я также не ожидаю присоединения американских чиновников к Нормандским встречам направления", – отметил дипломат.

Он отметил, что в Вашингтоне эту возможность обсуждали. Этот же вопрос поднимут во время визита президента Владимира Зеленского 30 августа в США.

Читайте также"Игра не завершилась": Кулеба о защите Украины от " Северного потока-2"Кент констатировал отсутствие прогресса переговоров таких форматов, поскольку Россия отказывается выполнять свои обязательства. Это показали тщетные попытки американских дипломатов как-то ускорить процесс.

"Это делала Тори Нуланд, занимавшая должность помощника Госсекретаря по европейским вопросам с Владиславом Сурковым в 2016-м, Курт Волкер, который был специальным посланником исключительно из вопросов переговоров в 2017-ом. В обоих случаях было ясно, что россияне несерьезно к этому относились. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров", – подчеркнул Кент.

В марте 2021 года в ОП заявляли, что хотят, чтобы США присоединились к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе в Нормандском и Минском форматах.

Кроме того, на Банковой добавили, что Украина была бы благодарна, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. Эти санкции должны действовать до тех пор, пока восток Украины и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где встретится с американским главой Джо Байденом.

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Автор: Яна Ставская