Главу СБУ вызвали в украинский парламент из-за обвинения, которое выдвинул руководитель проекта расследований Bihus.Info Денис Бигус.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал "прокол" перед украинским парламентом в скандале с прослушкой журналистов Bihus.Info: соответствующее обвинение выдвинул Денис Бигус - руководитель проекта журналистских расследований издания.

По словам Малюка, не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которых достигла СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя службы, а за любые незаконные действия должно быть наказание.

"К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторок редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", - отмечает руководитель СБУ.

Малюк отмечает, что при таких обстоятельствах вызывают возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. Он признает, что они были недопустимыми и уже привели к ряду кадровых решений. В частности, президент Украины еще 31 января направил представление на увольнение руководителя ГЗНД СБУ и подписал соответствующий указ.

Малюк уверяет, что как руководитель СБУ сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Отмечает, что свобода слова и независимость медиа для него "отныне сверхприоритет". Также он подчеркивает, что этим Украина отличается от авторитарной России.

Малюк напомнил, что СБУ проводит уникальные спецоперации, которые без преувеличения меняют картину войны. В частности, были подрывы не только Крымского моста, но и многих военных объектов в середине РФ.

"Бойцы СБУ воюют в самых горячих точках фронта. Они уничтожили российской бронетехники более чем на 1 млрд долларов и среди них - более 500 танков. Мы активно работаем и используя БПЛА. Поэтому среди наших целей системы ПВО и военные объекты в оккупированном Крыму. Наши уникальные разработки морских дронов "Sea baby" и "Мамай" изменили расположение сил на Черном море. В частности, поразили 8 кораблей Черноморского флота России", - отметил он.

По его словам, важнейшими были недавние спецоперации СБУ на трех российских нефтеперерабатывающих заводах - в Волгограде, Туапсе и Ленинградской области, что привело к сокращению на треть российского экспорта нефтепродуктов.

Также стараниями СБУ было разоблачено 47 агентурных сетей РФ.

Прослушивание журналистов "Bihus.Info" - детали скандала

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы пригласить главу Службы безопасности Украины по вопросу прослушивания журналистов "Bihus.Info". это решение поддержало 159 народных депутатов (при необходимых минимум 150).

Как известно, руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус заявил, что по его команде следил Департамент защиты национальной государственности СБУ. По его словам, 30 человек из этого департамента установили камеры в гостиничные номера и даже в баню, где отдыхали работники проекта. Там проходила корпоративная вечеринка.

Позже в Интернете появились видео, где "слито" прослушивание разговоров журналистов и работников "Bihus.Info", а также показано видео употребления ими наркотических средств.

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