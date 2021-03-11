В Минкульте рассказали, что можно будет увидеть в таком музее.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал создание онлайн-музея российской дезинформации в рамках работы Центра по противодействию дезинформации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве.

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"Мы хотим создать отдельный онлайн-музей российской дезинформации и манипуляций, куда будем выставлять весь перечень их «достижений», это создание и распространение рейтинга "фейкометов", конкурс на лучший проект "как работает дезинформация и манипуляция", распространение материалов, статей, расследований", - сказал министр.

Также, по его словам, будет проходить сотрудничество фактчекинговых организаций и МКИП. "Мы уже начали диалог с некоторыми из них. Мы будем и хотим сотрудничать. Потому что во взаимодействии с гражданским обществом мы можем совместными усилиями реально достичь каких-то результатов", - отметил Ткаченко.

Борьба Украины с российской пропагандой

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

9 марта Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации уже в ближайшее время.

Сегодня, 11 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международный Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны, он может заработать уже на следующей неделе.

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Автор: Константин Гончаров