Как уточнил глава ведомства, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины рассматривают варианты блокирования сигнала с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр Александр Ткаченко.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мер. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно на территориях приграничных, расширение, собственно, вещания «Зеонбуда», варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и оккупированной территории Донбасса, да и самой России, на украинские территории", – сказал Ткаченко.

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По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

"То есть сейчас наработана база, сколько, собственно, мы всего этого «добра» видим в нашем пространстве. И этот план мер мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий. Для того, чтобы, во-первых, украинцы видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в районах Херсонской области, прилегающих к оккупированному Крыму отсутствует украинское телевидение. Там вещают только российские телеканалы. В Херсонской ОГА говорят, что сейчас этим вопросом занимаются вместе с Министерством по вопросам реинтеграции.

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Автор: Светлана Закелова