В ГУР Минобороны заявили об усилении влияния "гибридных" войн и глобальной дезинформации на Украину

Новоназначенный руководитель намерен увеличить влияние украинской разведки в сфере международных отношений.

Новоназначенный начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов заявил об усилении влияния «гибридных» войн и глобальной дезинформации на Украину.

Об этом он сказал во время его представления президентом Украины Владимиром Зеленским коллективу ГУР Минобороны, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния «гибридных» войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

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«Сегодня перед военной разведкой Украины стоят следующие задачи: увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину», - отметил начальник ГУР.

Буданов ставит перед собой задачу повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Зеленский назначил Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.

В Офисе президента отметили, что смена начальника Главного управления разведки связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

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