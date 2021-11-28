Также глава МИД назвал пренебрежительным предложение депутата немецкого Бундестага о привлечении Украины к решению вопроса мигрантов на польско-белорусской границе.

Некоторые государства следуют российскому нарративу, отказываясь поставлять оружие Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию Zeit, комментируя отказ Германии предоставлять Украине вооружение, передает DW.

"Германия не только колебалась, она это категорически отвергла. К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не надо вооружать, потому что это якобы может побудить нас нанести военный удар. Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблемы на Донбассе военным путем", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба назвал пренебрежительным предложение депутата немецкого Бундестага, представителя по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильса Шмида по привлечению Украины к решению вопроса мигрантов на польско-белорусской границе.

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"С гуманитарной точки зрения мы с большим сочувствием относимся к людям, которые застряли там, и которыми манипулирует белорусское правительство. Но то, как было представлено предложение, было просто недопустимым. Немецкий политик сказал в интервью: давайте просто устраним нашу проблему подальше от нас, пусть Украина позаботится об этом. То, как были сформулированы предложения - это не то превосходство, которого мы заслуживаем. Это также не то высокомерие, которое мы бы проявили в отношении немецких политиков. Поэтому мы не будем рассматривать такие неуважительные предложения", - сказал Кулеба.

Глава МИД также приветствовал заключение коалиционного соглашения в Германии. "Мы очень ценим тот факт, что она настаивает на территориальной целостности и суверенитете Украины и ее европейской интеграции", - сказал Кулеба.

По словам министра, для Украины также важно четкое послание коалиционного соглашения к России: необходимо прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и найти политическое решение.

В то же время глава МИД отметил, что Украина хотела бы видеть более сильную позицию относительно "геополитических энергетических проектов" в Европе.

"Поэтому мы будем работать с новым правительством Германии над устранением угроз, которые "Северный поток-2" несет не только для безопасности Украины, но и для стабильности во всей Европе", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в июне министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). Так Маас ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Германия не дала никакой военной помощи хотя могла бы это сделать.

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Автор: Александр Топчий