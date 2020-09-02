Теперь официально: Разумков сообщил об исключении Лероса из состава фракции "Слуга народа"

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении об исключении Лероса из фракции по результатам сбора подписей.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально сообщил об исключении народного депутата Гео Лероса из состава фракции "Слуга народа". Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Разумков зачитал заявление об исключении Лероса из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в ВРУ IX созыва. Читайте также Зеленский отреагировал на исключение Лероса из фракции " Слуга народа" Исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа": что предшествовало 31 августа на съезде партии "Слуга народа" Зеленский заверил, что монобольшинство в парламенте существует, и много сделано для развития Украины. В то же время он сказал, что в деятельности провластной фракции были ошибки, "но они признаются и действительно исправляются ... Так некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабые. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, а также их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена".

1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции Лероса.

Ранее в тот день на заседании Верховной Рады Лерос раскритиковал Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний, и заявил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении об исключении Лероса из фракции по результатам сбора подписей. Отметим, что согласно законодательству, для исключения народного депутата из фракции необходимо провести голосование среди членов фракции, а сбор подписей не предусмотрен. Читайте также Исключением из фракции Леросу "помогли не потерять мандат" - Арахамия Гео Лерос - кто это Гео Лерос попал в Раду в составе партии «Слуга народа», был внештатным советником Владимира Зеленского. По роду деятельностью - режиссер, арт-куратор. Поджог авто Гео Лероса В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.

В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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