Информацию подтвердили несколько депутатов фракции.

В парламентской фракции «Слуги народа» собирают подписи за исключение из ее состава народного депутата Гео Лероса.

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Об этом в Facebook заявил сам Лерос. Информацию в соцсетях также подтвердили нардепы СН Елизавета Ясько и Ольга Василевская-Смаглюк.

Сегодня Лерос с трибуны Рады выступил с критикой президента, заявив, что «страна движется в пропасть», а у власти, по его словам, нет никакой государственной стратегии.

Гео Лерос - кто это

Гео Лерос попал в Раду в составе партии «Слуга народа», был внештатным советником Владимира Зеленского. По роду деятельностью - режиссер, арт-куратор.

В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на госдолжности. В ответ Ермак пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи «нарезкой».

САП открыла производство и передала его в СБУ. Вскоре в Нацполиции, куда направили дело дальше, заявили об отсутствии коррупционной составляющей.

Поджог авто Гео Лероса

В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.

В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.

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Автор: Дмитрий Захаров