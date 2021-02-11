Генпрокурор рассказала о приоритетных направлениях деятельности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг приняла участие в седьмом заседании Совета ассоциации Украина – ЕС, прошедшем в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Венедиктова выступила на пленарном заседании Совета во время обсуждения процесса имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в блоке "Правосудие, свобода и безопасность". В частности, она рассказала о процессе реформирования органов прокуратуры, начатом в 2019 году. Его основной этап, связанный с кадровой перезагрузкой, завершен.

"Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более 11 тысяч прокуроров, принявших в ней участие, 7 157 – успешно преодолели все этапы. Ко времени наполнения системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до сих пор не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет проходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институты. Кроме этого, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников вузов", - рассказала генпрокурор.

По ее словам, в прошлом году прокуратура Украины впервые получила свою стратегию развития. Сейчас идет работа над концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка. В планахи - изменения в уголовно-процессуальное законодательство для обеспечения быстрого и эффективного расследования с соблюдением прав человека.

Во время выступления Венедиктова акцентировала внимание на приоритетных направлениях – в антикоррупционном, противодействия военным преступлениям и преступлениям в военной сфере, защиты экологии, борьбе с киберпреступлениями и домашним насилием. По ее словам, продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Повысит эффективность работы также внедрение электронного уголовного производства, отметила генпрокурор.

"Мы стремимся создать прокуратуру европейского образца, во внутренних процедурах функционирования которой учтены лучшие международные практики, стандарты и рекомендации", - сказала она.

Венедиктова также подчеркнула, что важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.

"Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрания Конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в прозрачный и транспарентный стиль. Мы надеемся, что с новым главой САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием", - заявила генпрокурор.

Она отметила, что соответствие конкурсной процедуры высоким международным стандартам обеспечивается, в частности, назначением Советом прокуроров к конкурсной комиссии авторитетных международных и украинских специалистов: Романа Куйбиды – известного эксперта; Ноны Цоцории – бывшей судьи Европейского суда по правам человека; Драго Коса – бывшего председателя GRECO и Антикоррупционной комиссии Словении; Томаса Фаерстона – американского юриста, партнера международной юридической компании Baker McKenzie, а также назначением Верховной Радой Украины 7-ми членов комиссии. Сейчас происходит прием документов от конкурсантов, который продлится до 15 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН