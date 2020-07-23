Следователь ГБР Корецкий, заявлявший о давлении руководства, уволен (документ)

9 июля следователь Госбюро расследований Олег Корецкий заявил о давлении со стороны исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого зама Александра Бабикова.

Следователь Государственного бюро расследований Олег Корецкий, который заявлял о давлении руководства, уволен в связи с сокращением его должности - начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР.

Об этом Корецкий сообщил корреспонденту УНИАН.

Он прислал фото приказа за подписью исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, согласно которому Корецкого увольняют с сегодняшнего дня с должности следователя ГБР в связи с сокращением его должности.

Также в приказе речь идет о выплате Корецкому компенсации в размере двух месячных зарплат и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Как сообщал УНИАН, 8 июля один из адвокатов экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Корецкий сообщил ему о давлении со стороны руководства ГБР, которое якобы оказывалось на следователей по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

В тот же день в Государственном бюро расследований заявили, что информация Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированной.

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9 июля Корецкий уже публично заявил о давлении на него со стороны исполняющего обязанности директора ГБР Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова. Корецкий утверждает, что эти должностные лица заставляли его расследовать дела в отношении Порошенко, которые не имеют судебных перспектив.

Кроме того, Корецкий заявил, что 80% уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко, не имеют судебных перспектив.

Также он заявил, что в ГБР происходит «зачистка» думающих специалистов, на их должности назначают исполнителей.

Позже Корецкий обжаловал в суде предупреждение руководства об увольнении в связи с сокращением должности.

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