Ранее Медведчука вызвали на допрос в СБУ по поводу публикации СМИ пленок "Медведчука-Суркова".

ГБР проводит расследование в отношении кума Путина и депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также его соратника и владельца трех подсанкционных каналов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" Тараса Козака.

Об этом говорится в ответе ОГП на запрос экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка, пишет в Facebook журналист Валерий Калныш.

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Данные генпрокурор подала в реестр 1 марта – после введенных против Козака и Медведчука санкций СНБО 20 февраля.

"Генеральным прокурором 01.03.2020 года внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения представителями руководства страны-агрессора – Российской Федерации путем пособничества М., К. и связанных с ними лиц действий, предусмотренных ч. 1. ст. 438 УКУ", – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Раньше Медведчука вызвали на допрос в СБУ по поводу публикации СМИ пленок "Медведчука-Суркова".

Санкции против Медведчука и Козака

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

26 февраля СНБО ввел санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

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Автор: Яна Ставская