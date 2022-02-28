Необходимо сделать все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии, отметил министр.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к главному исполнительному директору компании СloudFlare Мэтью Принсу с просьбой отключить сайты РФ от сервиса и заблокировать возможность россиянам пользоваться ими.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Это одна из крупнейших мировых компаний, которая занимается защитой вебресурсов. В частности, и российских. Просим отключить сайты РФ от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами. Украина нуждается в поддержке от технических гигантов в этой войне", - отметил Федоров.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии.

Напомним, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.