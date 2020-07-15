Украина точно станет членом Евросоюза, но это вопрос времени - Стефанишина

Вице-премьер заявила, что в рамках сотрудничества с ЕС сейчас Украина ожидает интеграцию в единый цифровой рынок, подписание соглашения о совместном авиационном пространстве и соглашения о так называемом «промышленном безвизе».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выражает убеждение, что Украина точно станет членом Европейского Союза, но это вопрос времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанишина сказала на пресс-конференции «Украина и Соглашение об ассоциации с ЕС: мониторинг выполнения 2014-2019».

«Украина точно станет членом ЕС. Это вопрос времени. В первую очередь, я считаю, это вопрос времени, который Украина определит сама для себя, потому что Европейский Союз - это не донорская организация, это объединение сильных экономически независимых стабильных демократических стран, и именно поэтому Украина сейчас на пути тех реформ, которые позволят Украине быть полноправным членом Европейского Союза в понимании того, что мы будем сильные, экономически независимые, и то прогресс даже, который есть сегодня, он говорит о том, что этот путь уже является неотвратимым», - заявила Стефанишина.

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Она также отметила, что Украина сейчас «выходит на уровень евроинтеграции 2.0».

В связи с этим, Стефанишина отметила, что надо делать акцент на статью 481 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает, что периодически стороны должны пересматривать эффективность тех или иных механизмов соглашения.

«Это критично сейчас с точки зрения того, что Украина за 5 лет сделала колоссальную работу и даже 41% выполнения крупнейшего соглашения Европейского Союза с третьей страной - я думаю, что это колоссальный результат, не идеальный, но колоссальный прогресс, учитывая то, что соглашение касается примерно 27 сфер правоотношений», - сказала она.

По ее словам, процесс обновления Соглашения об ассоциации комплексный и не состоит из какого-то одного документа.

Также Стефанишина сообщила об ожиданиях от саммита Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года.

«Я вдохновлена результатами своего визита в Брюссель. У меня было большое количество встреч, и фактически тот прогресс, который мы имеем на сегодня, и увеличение динамики выполнения соглашения за те законопроекты, которые были приняты парламентом в формате турборежима, и теми подзаконными актами, которые правительством разрабатываются, принимаются на исполнение этого законодательства, они позволяют нам говорить, что саммит Украина-ЕС, который состоится в октябре этого года, может и должен быть достаточно амбициозным», - подчеркнула вице-премьер.

«Мы выносим как предложения относительно результатов саммита все решения относительно интеграции в единый цифровой рынок, продвижения по принятию Украины в сеть регуляторов электрической энергии, и тут я с восторгом могу говорить, что Украина и технически, и юридически готова для того, чтобы стать частью европейской системы. Так же мы рассчитываем на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве и начале второй миссии в рамках (подготовки к подписанию - УНИАН) соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) (соглашения о так называемом «промышленном безвизе» - УНИАН)», - сказала Стефанишина.

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