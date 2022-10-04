Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что ценность Украины оказалась намного выше, чем ценность России.

Европе, которая позволила РФ создать энергетическую монополию, очень повезло, что Украина оказалась на пути России.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, позволив России перехватить управление энергетикой, Европа показала неготовность анализировать риски и отстаивать свою свободу.

"Европе очень повезло, что на пути Российской Федерации оказалась Украина. Исходя из того, как Европа, к моему огромному сожалению, позволила России за последние 10-12 лет выстроить энергетическую монополию, по сути перехватить управление ключевым ресурсом внутри Европы. Он является чрезвычайно опасным, потому что определяет и ценоположение не только на какие-то коммунальные услуги, а в целом цену жизни в Европейском союзе. И вот Европа абсолютно бездумно все это отдала России, и сегодня Европа имеет энергетическую войну, которую затеяла Российская Федерация, демонстративно подрывая критическую инфраструктуру, относящуюся к странам НАТО. Это все говорит о чрезвычайно тяжелом положении с анализом рисков, и к неготовности отстаивать и свои свободы, и свои права, и свою независимость, и свою конкуренцию. Очень важно, что Украина взяла на себя эту миссию", - считает Подоляк.

Также он отметил, что единственный риск, который есть на данный момент - количество оружия.

"Поставка существенно ускоряет окончание войны. Все спрашивают, когда закончится война. Так дайте тот объем, который нужен, и вы увидите финал буквально в месяц, а не в годы, как вы там себе думали… И второе - это существенно минимизирует нам потери. Потому что все-таки терять людей… Тратить на вот этих варваров своих людей - несоразмерно. Для нас один человек стоит 30, 40, 50, 100, 1000 вот этих варваров", - сказал Подоляк.

Также советник главы ОП подчеркнул, что ценность Украины оказалась намного выше, чем ценность России.

"Для человеческой цивилизации очень важен каждый субъект, который генерирует добавленную стоимость. То есть тот, который вкладывает в эту цивилизацию что-то, что позволяет ей прогрессировать. Стоимость одного украинца сегодня, независимо от того, кто он, что он и где он, равна тысяче единиц живого веса Российской Федерации. Это очень важные параметры, поэтому, я считаю, что война идет неравномерно, и нам бы хотелось сократить количество наших потерь. Мы говорим нашим партнерам о том, что ценность Украины намного выше, как оказалось, чем ценность России. Многократно, в сотни раз выше", - сказал Подоляк.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

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