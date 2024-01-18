Резолюция Европарламента не является юридически обязывающей, но она усиливает давление на Виктора Орбана перед саммитом лидеров ЕС, где попытаются снова согласовать новую помощь для Украины.

Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за подрыв демократии в его стране. Это решение приближает Евросоюз еще на один шаг к приостановке права Будапешта голосовать за принятие решений в Евросоюзе.

Как сообщает Reuters, 345 депутатов Европарламента проголосовали за соответствующую резолюцию, 104 депутата выступили против. В частности, евродепутаты осудили "умышленные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей ЕС".

В резолюции также высказана критика в адрес Орбана из-за наложения вето на предоставление большей финансовой помощи Украине в то время, когда Киев борется с полномасштабным российским вторжением.

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Кроме того, в резолюции высказан призыв осуществить еще один шаг в рамках процедуры обеспечения законности и правопорядка, что, в итоге, может привести к приостановке права голоса Венгрии в Евросоюзе.

Также сказано, что механизм наказания, определенный в статье 7 общих положений Договора о Евросоюзе, является длительным и сложным, а это означает маловероятным вариант максимального наказания в обозримом будущем.

При этом, одобренная резолюция в Европарламенте не является юридически обязывающей, но она усиливает политическое давление на Орбана перед саммитом лидеров ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе, и во время которого состоится еще одна попытка согласовать новую помощь для Украины.

Орбан блокирует помощь ЕС Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена финансированием несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокированию создания Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.

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