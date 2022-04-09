Политик уверен, что Россия открыто угрожает войной цивилизованному миру, так что действовать надо решительно.

Евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал Европу немедленно ввести окончательный пакет санкций против России.

Об этом он написал в Twitter.

Политик отметил, что Россия открыто угрожает НАТО.

"Правительство Финляндии пострадало от кибератаки, нарушено воздушное пространство, Россия открыто угрожает "военными и политическими последствиями"... Без иллюзий. Россия против НАТО, ЕС, всех либерально-демократических интересов и идей... Никаких компромиссов. Полные санкции сейчас", - заявил евродепутат.

Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз ввел санкции в отношении более 200 россиян, а также банков и ряда российских промышленных и транспортных компаний.

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