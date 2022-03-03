ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней / фото Суспильне
Евросоюз предоставит защиту жителям Украины, бегущим от полномасштабной войны, которую начала Россия.
Об этом сообщила в Twitter европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.
"Прямо сейчас Совет по вопросам юстиции и внутренних дел принял историческое решение. ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней", — написала она.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.