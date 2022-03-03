ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине.

Евросоюз предоставит защиту жителям Украины, бегущим от полномасштабной войны, которую начала Россия.

Об этом сообщила в Twitter европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

"Прямо сейчас Совет по вопросам юстиции и внутренних дел принял историческое решение. ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней", — написала она.

Война против Украины: