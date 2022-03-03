ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней / фото Суспильне

Евросоюз предоставит защиту жителям Украины, бегущим от полномасштабной войны, которую начала Россия.

Об этом сообщила в Twitter европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

"Прямо сейчас Совет по вопросам юстиции и внутренних дел принял историческое решение. ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней", — написала она.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.