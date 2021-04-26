По словам Ермака, своим предложением "встретиться в любой точке украинского Донбасса" Зеленский доказал, что Украина готова к продолжению переговоров.

Украина не будет приглашать президента РФ Владимира Путина в Киев.

Об этом в интервью Liga.net заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, своим предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса» Зеленский доказал, что Украина готова к продолжению переговоров.

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«И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью. По нашей информации, в последнее время подавляющее количество убитых украинцев – это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации, имеют, в частности, российское происхождение», - рассказал глава ОП.

Возможная встреча Зеленского с Путиным: что известно

Зеленский в видеообращении, обнародованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах президентов Украины и России.

Кравчук считает, что переговоры Зеленского и Путина можно проводить только в нейтральной стране.

Глава украинской делегации в ТКГ предлагает Финляндию или Швейцарию для проведения возможных переговоров между президентами Украины и РФ.

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Автор: Денис Прядко