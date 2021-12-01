Турция готова быть посредником в конфликте России и Украины, о чем заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Однако идея такого посредничества хоть и интересна, но вряд ли будет реализована.

Во-первых, этот формат не действенный. Новый формат и посредники — это попытки хоть как-то обновить переговорный процесс, который очевидно зашел в тупик еще в начале года. Но по факту это существенно не повлияет на позиции сторон по конфликту. По моему мнению, проблема в урегулировании конфликта между Украиной и Россией не в форматах переговоров или посредниках, а в том, что у нас разные позиции по конфликту, диаметрально противоположные. Соответственно, я не вижу, чем Турция может помочь в плане содержания.

Турция имеет очень четкий интерес в украинском направлении. Он связан с усилением их влияния на оккупированный Крым с сохранением тесных связей с крымскотатарской общиной

Во-вторых, этот формат невозможен из-за позиции участников – Россия и европейские партнеры будут против. В первую очередь, против Россия, о чем в МИД РФ уже заявили 1 декабря. Это неудивительно, ведь россиянам не нужно втягивание Турции, еще одной стороны, в процессы, которые они считают своими. То есть им очень комфортно общаться с европейцами, и у них уже наработаны с ними определенные тезисы еще с 2015 года, поэтому Турция здесь вообще не в тему.

Кроме того, Россия считает Турцию соперницей в некоторых вопросах, между ними не простые отношения, даже довольно сложные. Хотя они действительно имеют опыт сотрудничества в кризисных площадках, но Россия очень ревниво относится к попыткам Турции ввязаться в политические процессы Украины, поскольку Россия считает, что это их территория, и Турция здесь не должна присутствовать. Так же относятся к этому и европейские партнеры, с которыми у Турции тоже не очень хорошие отношения.

Относительно целей. Эрдоган выступал не для того, чтобы сделать это конкретное заявление, он его озвучил в контексте. Я думаю, что это отражает логичное желание Турции быть участницей региональных политических процессов, потому что они считают себя региональной сверхдержавой, с которой должны считаться. Соответственно то, что происходит вокруг Украины, тоже их касается.

Но надо понимать, что Турция имеет очень четкий интерес в украинском направлении. Он связан с усилением их влияния на оккупированный Крым с сохранением тесных связей с крымскотатарской общиной, а также своей экспансией на украинский рынок через особое военное сотрудничество. То есть у них есть очень четкий свой национальный интерес, который они преследуют. Вхождения в различные процессы, на различные кризисные площадки, усиливает влияние и вес Турции на международной арене. Поэтому, с точки зрения их внешней политики, это все очень логично.

Другое дело, повторюсь, что такое посредничество не нужно ни европейцам, ни россиянам, ни, честно говоря, нам. Например, нас могут не устроить мирные предложения Турции, ведь они могут быть созвучны с инициативами России (учитывая опыт сотрудничества этих стран)... то есть глобально такое посредничество не решит те вопросы, которые перед нами стоят и которые мы пытаемся урегулировать.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего"