Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена изменила прическу, удивив резким перевоплощением.
В своем Instagram она опубликовала фотографии встречи по случаю запуска первого украиноязычного аудиогида в Археологическом музее Несебыра (Болгария).
Для мероприятия первая леди выбрала костюм со светло-голубым жакетом, но больше всего внимание привлекла ее новая прическа.
Чаще всего она появляется на публике с распущенными волосами, либо закалывает их на затылке, оставляя несколько ниспадающих прядей.
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В этот раз жена президента выбрала аккуратную прическу, которая с бокового ракурса напоминает короткую стрижку.
«Очень хорошая у вас прическа», «Елена очень красивая и порядочная женщина!», «Леди красивая, но стилисту - минус", - комментировали подписчики.
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