У экспертов возникают вопросы и к налоговым инициативам, которые, по их мнению, ослабят экономику.

Эксперты обращают внимание на несоблюдение Украиной евроинтеграционных ценностей: до сих пор не работает судебная система, борьба с коррупцией заменяется борьбой с бизнесом, которому и без того меняют правила игры.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеНардеп Лабазюк объяснил, какие две важные проблемы решит большая приватизацияКак заявил управляющий партнер адвокатского объединения "Лучковский и партнеры" Валентин Лучковский, инвесторов в Украине отпугивают непонятность правил игры и возможность государства менять эти правила игры во время ведения бизнеса. Например, отметил он, вы вкладываете, и у вас расчетная окупаемость 3-5-10 лет, а вы понимаете, что вам через полгода могут изменить правила игры.

СМИ напоминают, что западным инвесторам приходится прилагать немало усилий, чтобы попасть на аграрный рынок Украины.

Как пишет издание The Brussels Times, канадская фирма TUI инвестировала в Украине более 65 млн долларов в зеленую энергетику, но стала жертвой рейдерских атак.

Кроме того, у экспертов возникают вопросы и к налоговым инициативам, которые, по их мнению, ослабят экономику.

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Автор: Иван Бойко