Бывший директор уведомлен о подозрении.

Бывший руководитель одного из предприятий НАК «Нафтогаз Украины» незаконно назначил выплату премий на 1,7 млн гривень.

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Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что руководитель предприятия разработал схему завладения средствами компании.

«В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании изданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тысяч гривен - непосредственно директору общества», - говорится в сообщении.

28 августа бывшему директору сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить главу Фонда госимущества.

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Автор: Светлана Закелова