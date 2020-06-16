Добкин хочет стать мэром Киева (видео)

Экс-регионал отметил, что у него "есть опыт".

Михаил Добкин, который ранее был народным депутатом от Партии регионов и «Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.

Читайте такжеДобкин отпраздновал 50-летие на Мальдивах

Об этом Добкин сообщил в эфире телеканала "Наш", передает корреспондент УНИАН.

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост ... Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру среди других кандидатом в мэры Киева", - сказал Добкин.

При этом, он отметил, что у него "есть опыт".

Также он заверил, что не будет тратить большие деньги на выборы.

Михаил Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 годах.

Справка УНИАН. Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram