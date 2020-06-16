Добкин хочет стать мэром Киева (видео)
Михаил Добкин, который ранее был народным депутатом от Партии регионов и «Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.
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Об этом Добкин сообщил в эфире телеканала "Наш", передает корреспондент УНИАН.
"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост ... Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру среди других кандидатом в мэры Киева", - сказал Добкин.
При этом, он отметил, что у него "есть опыт".
Также он заверил, что не будет тратить большие деньги на выборы.
Михаил Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 годах.
Справка УНИАН. Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.
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