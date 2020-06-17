До осени премьер Шмыгаль не дотянет - нардеп

Кабмин руками послушных депутатов фракции «Слуга народа» зарегистрировал законопроект о повышении тарифов и пени за взыскание имущества.

Такое мнение выразил народный депутат Александр Дубинский в эфире канала News One.

«Думаю, этот закон, копирующий меморандум с МВФ, написали Шмыгаль и и.о. министра энергетики Буславец. Подобный проект выгоден прежде всего монопольному поставщику электроэнергии, то есть компании ДТЭК Рината Ахметова. Кстати, в депутатском кругу мы называем Шмыгаля Денисом Ринатовичем, потому что считаем Ахметова его «крестным отцом», - рассказал Дубинский.

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Он подчеркнул, что правительству необходим иммунитет на год (это произойдет, если парламент утвердит программу Кабмина), чтобы закончить повышение тарифов, после этого дать доступ поставщикам коммунальных услуг изымать недвижимость за долги.

«По этому иезуитскому закону можно реструктуризировать долги, накопившиеся к 1 октября 2020 года на пять лет. Но с 1 ноября вас новыми долгами правительство и прибьет к земле – но уже по-настоящему: с пеней, штрафами и доступом к вашему имуществу», - прогнозирует нардеп.

Что касается отставки Шмыгаля, то Дубинский считает, что человек, который не в состоянии предложить механизм выхода из кризиса, не способен в рамках своей компетенции снизить давление на малый и средний бизнес, не может решить проблемы с таможней, налоговой и так далее, в кризис не может быть премьер-министром.

«До осени Шмыгаль не дотянет. Это уже не вопрос политики, а выживания страны. Другими словами, за рулем автомобиля, несущегося к пропасти, абсолютно некомпетентный человек, который очень хотел стать премьером, влез в это кресло и теперь не хочет их него вылезать», - объяснил депутат.

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